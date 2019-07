Esporte Atlético faz programação para comemorar aniversário de Campinas

Um dos principais símbolos do Bairro de Campinas, o Atlético entra na programação festiva e de eventos alusiva à comemoração de 209 anos do território campineiro. Nesta segunda-feira (8), o Dragão organiza algumas iniciativas no Estádio Antônio Accioly, do meio-dia às 14 horas. A intenção é movimentar a torcida atleticana na semana do clássico com o Vila Nova, no próx...