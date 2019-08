Esporte Atlético faz balanço após um ano de Accioly e pretende melhorar números Período é marcado por retorno às raízes. Médias estão abaixo da projeção inicial da direção

Uma tarde quente de sábado, um belo gol do atacante Renato Kayzer e a vitória sobre o Coritiba (1 a 0) marcaram, há um ano, a reabertura do Estádio Antônio Accioly. O Estádio já traz ganhos técnicos ao time - só 5 derrotas em 27 partidas -, reforça marca do clube, valoriza o patrimônio, cria identidade, restabelece os laços do Dragão com a região de Campinas, diminui despesa...