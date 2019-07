Esporte Atlético falha pelo alto e perde amistoso do Vasco Em fase final de preparação para o retorno da Série B, Dragão sofre com problema crônico em São Januário: os cruzamentos

Ainda mostrando debilidade no sistema defensivo e um defeito crônico - a dificuldade na contenção dos cruzamentos -, o Atlético foi derrotado no único amistoso que fez, durante a pausa à Copa América. O Dragão, que foi ao Rio para enfrentar o Vasco, acabou batido pelo time carioca por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (4), no Estádio de São Januário, que estava vazio, j...