Esporte Atlético falha no segundo tempo e cede empate para o América-MG no final Dragão domina primeira etapa, abre 2 a 0, mas recua e sai de campo vaiado em confronto direto pelo acesso, no Accioly

Diante de 5.715 pagantes, segundo melhor público do clube na Série B - e que bate, por 215 a meta estabelecida pelo presidente Adson Batista, para que os ingressos continuem custando 10 mais duas Timemanias até o fim do torneio-, o Atlético teve um dos resultados mais amargos da temporada. No estádio Antônio Accioly, abriu vantagem no primeiro tempo, mas apresentou f...