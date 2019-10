Esporte Atlético encerra confrontos contra times que estavam na Série C em 2018 Duelo contra o Operário/PR será o oitavo contra equipes que subiram para a atual edição da Série B

O confronto da próxima sexta-feira (1º/11) será o último do Atlético, nesta Série B, contra times que subiram da 3ª Divisão no ano passado. Além do Operário/PR, próximo adversário do Dragão, Bragantino, Cuiabá e Botafogo/SP conquistaram o acesso, na temporada passada, para a Segundona deste ano. Em sete jogos, o aproveitamento rubro negro é de 42,9%. Foram sete p...