Esporte Atlético encara novo rico e quer garantir pontos como visitante Time goiano jogará no interior paulista com Bragantino, clube que faz fusão com empresa em projeto ousado

No 25º jogo oficial desta temporada, o Atlético vai ao interior paulista para enfrentar a equipe considerada uma das forças da Série B e que brigará pelo acesso à elite nacional - o Bragantino, que passa por processo de fusão com o Red Bull Brasil, clube que fez boa campanha no Paulistão e conquistou título de campeão do Interior. Também visto pelos adversários como um dos fav...