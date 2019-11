Esporte Atlético encara CRB e vê Paraná como rival ao acesso Dragão respira após vitória, mas terá de pontuar em dois jogos fora antes de “final” com clube paranaense

O Atlético viaja na manhã desta sexta-feira (8), com destino a Maceió/AL, onde treinará, à tarde, no CT do CSA. Neste sábado (9), às 19 horas, terá o CRB, do técnico Marcelo Cabo (campeão da Série B 2016 pelo Dragão), à frente, no Estádio Rei Pelé. Mas, na capital alagoana e aonde houver atleticanos, a torcida inicia sexta-feira (8) à noite, às 19 horas. O Dragão torce ...