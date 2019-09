Esporte Atlético encara clube em crise e busca vitória na volta à sua casa Dragão pega Figueirense, com problemas internos e até a ameaça de deixar torneio. Equipe está indefinida

Pela segunda vez na temporada, o Atlético receberá adversário com sérios problemas financeiros para se manter dentro da disputa de uma competição oficial. O Dragão, na vice-liderança da Série B, com 42 pontos, voltará a jogar nesta sexta-feira (27), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, contra o Figueirense. O time catarinense segura a lanterna (23 pontos), vive problemas ...