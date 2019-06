Esporte Atlético encaminha contratação de zagueiro Nathan, de 22 anos, tem negociação avançada com a diretoria do Dragão e deve ser anunciado em breve

O Atlético encaminhou a contratação do zagueiro Nathan, de 22 anos, que estava na Ponte Preta. O defensor formado no Atlético-MG deve chegar ao Dragão para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim da temporada. Com a carência no setor defensivo do elenco, a diretoria enxerga em Nathan um jogador polivalente, que atua como zagueiro e como volante par...