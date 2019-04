Esporte Atlético encaminha contratação de atacante paraguaio Héctor Bustamante, que está no Novo Hamburgo, está na mira da diretoria rubro-negra, para a Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil

Na solenidade de lançamento do projeto Acervo do Dragão e da construção do museu do clube, no estádio Antônio Accioly, o presidente do Atlético, Adson Batista, confirmou que o clube negocia contratação do atacante paraguaio Héctor Bustamante, de 24 anos. O jogador está no Novo Hamburgo (RS). "O clube está em negociação. Há essa possibilidade de acerto. Estamos em avaliação, t...