Esporte Atlético empata sem gols com a Ponte Preta em Campinas e perde chance de liderar Série B Com a igualdade obtida fora de casa, Dragão pode deixar o G4 da Segundona ao fim da 10ª rodada da competição nacional

Não deu para assumir a liderança desta vez. Jogando fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no interior paulista, o Atlético empatou por 0 a 0 com a Ponte Preta, em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e não conseguiu somar pontos suficientes para ultrapassar o líder Bragantino. Com o resultado, o Dragão chega aos 18...