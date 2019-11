Esporte Atlético empata pela 6ª vez seguida e pode acabar rodada fora do G-4 Pedro Raul abriu o placar aos 19 minutos do 2º tempo, mas viu time levar empate aos 43. Coritiba venceu e tomou a 3ª colocação. Dragão pode ser ultrapassado pelo América-MG, neste sábado (2)

O Atlético empatou mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série B. Dessa vez, com o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR, na noite desta sexta-feira (1). Há 7 jogos sem vencer, o Dragão chega ao sexto empate seguido. Pedro Raul marcou aos 19 minutos do 2º tempo, e Alisson empatou para os paranaenses aos 43 minutos. O resultado deixa o Atléti...