Esporte Atlético e Vila Nova se enfrentam para manter sonho do título do Goianão Dragão e Tigre buscam vaga à final, neste domingo (7). Iguais nos últimos 4 jogos, times podem decidir nos pênaltis se houver novo empate

Após o primeiro clássico deste ano, marcado por polêmicas e reclamações quanto à atuação da arbitragem, no domingo passado (31/3), Atlético e Vila Nova definirão neste domingo (7), às 16 horas, qual será o segundo finalista do Campeonato Goiano. Dessa vez, o jogo será no Estádio Antônio Accioly, cujo mando é do Dragão e terá torcida única, a atleticana. Como houve empate no...