Esporte Atlético diz ter reduzido gasto com aluguel de estádios

A reforma do gramado e cobertura de parte da arquibancada lateral do Estádio Antônio Accioly já estão praticamente concluídas para jogo de reabertura da Série B, entre Vila Nova e Atlético, no dia 13. Apesar de não ter o retorno de público esperado desde que o local foi reaberto, em agosto de 2018, o Dragão diminuiu o gasto com aluguel de estádios, de acordo com o vice...