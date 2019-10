Esporte Atlético deve ser mais ousado em segundo jogo de Barroca Barroca estreia com atuação cautelosa, conquista um ponto, mas atleticanos esperam vitória contra o Coelho

Na estreia do técnico Eduardo Barroca, o Atlético fez o chamado “jogo de segurança” e empato com o Botafogo/SP, fora, por 0 a 0. A postura do Dragão, no primeiro jogo do jovem treinador, não foi reprovada por alguns atleticanos, mas eles esperam que, na próxima sexta-feira (25), contra o América (MG), o Dragão possa ser mais ousado e recuperar o bom futebol do começo desta...