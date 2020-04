Esporte Atlético de Madrid também reduz em 70% o salário de seus jogadores Jogadores do time principal também farão uma contribuição para ajudar a pagar o salário de outros 430 funcionários do clube

Assim como vários clubes pelo mundo têm feito nos últimos dias, o Atlético de Madrid anunciou, nesta quinta-feira, a redução de 70% no salário de seus jogadores para ajudar a aliviar o impacto econômico causado pela paralisação do futebol devido à pandemia de novo coronavírus. "O processo vai atingir jogadores do primeiro time masculino, do primeiro time feminino e ...