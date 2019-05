Esporte Atlético de Madrid perde e deixa escapar chance de garantir 2º lugar na Espanha Colchoneros foram goleados, fora de casa, por 3 a 0 pelo Espanyol. A equipe de Madri segue com 74 pontos, nove à frente do rival Real Madrid

O Espanyol derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 0, neste sábado, em Barcelona, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado colocou o time catalão em oitavo lugar, com 47 pontos, com chances remotas de classificação à Liga Europa. A equipe de Madri continua com 74 pontos, nove à frente do Real Madrid, restando três jogos pera o time do técnico Zinedine Zidane, s...