Esporte Atlético de Madrid marca no fim e arranca empate com a Juventus em casa O duelo se encaminhava para o triunfo tranquilo dos italianos, que chegaram a abrir 2 a 0, até que o Atlético impôs forte pressão nos minutos finais e buscou a igualdade

Em um jogo equilibrado e sofrido, com a cara do Atlético de Madrid, o time espanhol balançou as redes nos instantes finais para arrancar o empate com a Juventus por 2 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Wanda Metropolitano, pelo Grupo D da Liga dos Campeões. Hector Herrera marcou de cabeça aos 44 minutos do segundo tempo para igualar o marcador. O duelo se encaminh...