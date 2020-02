Esporte Atlético de Madrid derrota Liverpool e vai jogar por empate dia 11 na Inglaterra Com o resultado, a equipe do técnico Diego Simeone vai jogar por um empate, dia 11 de março, em Anfield Road, para eliminar o atual campeão e garantir vaga nas quartas de final do torneio

Com uma marcação implacável, o Atlético de Madrid derrotou o Liverpool, por 1 a 0, nesta terça-feira, na capital espanhola, em jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe do técnico Diego Simeone vai jogar por um empate, dia 11 de março, em Anfield Road, para eliminar o atual campeão e garantir vaga nas quartas de final da pr...