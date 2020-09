Esporte Atlético de Madrid contrata o uruguaio Luis Suárez, ex-Barcelona Atacante irá concedor entrevista coletiva nesta quinta (24) para formalizar o adeus ao Barcelona

O Atlético de Madrid (ESP) anunciou nesta quarta-feira (23) a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, 33, ex-Barcelona (ESP). O atacante se despede do clube catalão como o terceiro maior artilheiro da história do Barça, com 198 gols em 283 jogos. Em seis temporadas na Catalunha, conquistou 13 títulos, entre eles a Champions League da temporada 2015/2015, além d...