Esporte Atlético de Madrid bate o Valencia e evita título antecipado do Barça no Espanhol Com o triunfo obtido em sua casa, o time comandado pelo técnico Diego Simeone foi aos 71 pontos na vice-liderança e voltou a ficar nove atrás da equipe catalã

O Atlético de Madrid venceu o Valencia por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), no estádio Wanda Metropolitano, e evitou que o Barcelona pudesse comemorar o título do Campeonato Espanhol por antecipação nesta 34ª rodada da competição. Com o triunfo obtido em sua casa, o time comandado pelo técnico Diego Simeone foi aos 71 pontos na vice-liderança e voltou a ficar nov...