Esporte Atlético de Madrid bate o Barcelona e decide a Supercopa da Espanha contra o Real Decisão da competição será disputada no próximo domingo (12), na Arábia Saudita. Foi a primeira vitória de Diego Simeone, como técnico, contra o time catalão

Em um segundo tempo frenético e cheio de emoção, com direito a cinco gols e duas viradas no placar, o Atlético de Madrid derrotou o Barcelona por 3 a 2, nesta quinta-feira (9), no estádio King Abdullah Sports City, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, e se classificou à final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid. O jogo decisivo da competição será neste domingo (...