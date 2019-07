Esporte Atlético contrata atacante do Vasco até o fim da temporada Jairinho, de 28 anos, fez quatro jogos pelo clube carioca no Brasileiro

A diretoria do Atlético acertou a contratação do atacante Jairinho, de 28 anos, do Vasco da Gama, por empréstimo. O jogador está em Goiânia e participou de atividade no centro de treinamento do clube rubro-negro. Como de praxe, o anúncio oficial será feito após saírem os resultados dos exames médicos. Se tudo estiver certo, o jogador ficará no Dragão até o fim de...