Atlético confirma saída de zagueiro e permanece com parte de passe do atleta

O zagueiro Renato, de 14 anos, deixou o Atlético na última terça-feira (20) e assinou contrato de vínculo não profissional com o Corinthians nesta sexta (23). O defensor que estava no Atlético desde o ano passado continuará ligado ao Dragão, já que em acordo com o time paulista, a equipe goiana terá direito a 50% do direito econômico do atleta. Além de metade do ...