Esporte Atlético colherá crescimento de marca e patrimônio, sobretudo do Accioly Dragão põe fim à instabilidade regional, expõe nome no mercado e reforça identificação com seu estádio

O último título do Atlético, no Estadual, em 2014, foi bastante festejado pelas circunstâncias nas quais foi conquistado à época: elenco enxuto em um clube com poucos recursos financeiros. Após cinco anos, o Dragão experimentou sensação de ser finalista novamente e repetiu a final de 2014 diante do Goiás, seu principal adversário no futebol goiano. Reagiu no Estadual, ap...