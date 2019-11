Esporte Atlético busca repetir, no Sul, acessos à elite do futebol nacional No interior gaúcho e paranaense, Dragão chegou à Série A duas vezes. Após 10 anos, 3ª façanha está próxima, mas time tem de vencer em Pelotas e esperar revés de rival

Exatos dez anos depois, o Sul do País está no roteiro do Atlético na reta de chegada da Série B. No dia 21 de novembro de 2009, em Caxias do Sul (RS), o Dragão obteve acesso à elite com vitória sobre o Juventude, por 3 a 1. Nesta quinta-feira (21), o destino da equipe atleticana é Pelotas (RS), também no interior gaúcho, onde fará partida decisiva contra o Brasil (RS), ...