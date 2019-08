Esporte Atlético busca nova arrancada na Série B por acesso Após 3 empates seguidos, Dragão abre returno contra São Bento. Missão atleticana é fazer dever de casa

Há quatro meses, em Sorocaba (SP), o Atlético iniciou a Série B com vitória sobre o São Bento, por 3 a 1. Isso se deu no dia 28 de abril, pouco depois de o Dragão festejar o título do Estadual. Neste sábado (31), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly, contra o mesmo adversário, o Dragão coloca à prova a condição de um dos favoritos ao acesso. Inicia o returno entre os quatro...