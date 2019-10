Além do atacante Aylon, de 27 anos, o Atlético vai fechar o elenco com outro atacante. É Crysan, de 23 anos e 1,82m, que será cedido pelo Athletico (PR) até o final do ano.

Crysan não estava atuando pelo time paranaense, campeão da Copa Brasil. Ele voltou ao futebol brasileiro após empréstimo ao futebol árabe. Ele e Aylon terão de ser regularizados até segunda-feira para a disputa da Série B.