Atlético busca empate heroico e vê danos minimizados

O Atlético esteve por 25 rodadas seguidas no grupo dos quatro melhores colocados da Série B. Mas pode deixar escapar esta posição e até o acesso à elite nacional. Perdia nesta quinta-feira (21) do Brasil, em Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas, de 2 a 0. Mas buscou a reação, improvável, nos minutos finais. Fez dois gols, aos 46 e aos 47 minutos do segundo tempo. De certa...