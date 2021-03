Esporte Atlético-BA x Vila Nova: em Alagoinhas, desafio contra atual líder do Baiano Tigre jogará a Copa do Brasil pela 17ª vez. A equipe goiana não cai na 1ª fase desde 2002, quando foi superado pelo Fortaleza

O Vila Nova inicia, nesta quarta-feira (16), sua participação na Copa do Brasil 2021 contra o Atlético-BA, de Alagoinhas (BA). O objetivo do time colorado é evitar uma eliminação precoce contra um adversário que é desconhecido para o público geral. O duelo será disputado a partir das 17 horas, no Estádio Antônio Carneiro, e vale vaga na 2ª fase do torneio com premiação d...