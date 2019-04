Esporte Atlético arranca vitória contra Eibar no fim e se mantém vivo na briga por título

O Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu vencer o Eibar fora de casa por 1 a 0, com gol salvador do meia francês Thomas Lemar no fim da partida. O resultado leva os comandados de Diego Simeone aos 68 pontos e mantém o time na caça ao Barcelona, que lidera com 74. ⏱ 94' | 0-1 | ¡FINAAAAAL! ➕3⃣ ¡Nos llevamos los tres puntos de Ipurua! 💪 ¡Buen trabajo, equipo!...