Esporte Atlético ajusta elenco ao horário matinal para jogo contra o Coritiba Comissão técnica programa horários e alimentação para este domingo, às 11 horas, contra Coritiba, fora de casa

Neste domingo (8), pela primeira vez nesta Série B, o Atlético disputa jogo no período matutino. Será fora, contra o vice-líder da Série B, o Coritiba, de manhã, a partir de 11 horas. O rubro-negro está em 3º lugar, praticamente igual com o time paranaense - 34 pontos, cada - e ambos jogam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Como o horário é atípico ao Atlético, ac...