Esporte Atlético acusa Barcelona de aliciamento a Griezmann e diz que não venderá francês

O clima azedou de vez entre dois dos maiores clubes da Espanha. Nesta sexta-feira, poucas horas depois de o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, revelar que houve uma reunião no dia anterior com representantes do Atlético de Madrid para negociar a transferência do atacante francês Antoine Griezmann, a diretoria do time de Madri divulgou um comunicado oficial e...