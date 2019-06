Esporte Atlético acusa Anapolina por escalação de jogadores irregulares no Goiano Sub-20 Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) decidirá por fornecimento ou não de denúncia contra a Rubra nesta terça-feira (4)

A primeira divisão do Campeonato Goiano Sub-20 terá a influência da Justiça desportiva para a confirmação dos clubes semifinalistas. A Anapolina, que eliminou o Atlético nas quartas de final com duas vitórias (3 a 1 em Anápolis e 1 a 0 em Goiânia), está sendo acusada pelo rubro-negro de ter escalado jogadores em situação irregular no primeiro encontro entre as equipes. A...