Esporte Atlético acerta empréstimo de Victor Paraíba, do CSA Sem espaço na equipe alagoana, meia de 21 anos assina com o clube goiano até o final da temporada

O Atlético acertou empréstimo com o meia Victor Paraíba, que pertence ao CSA. O jogador de 21 anos será cedido ao Dragão até o fim do ano. Neste temporada, ele disputou 22 jogos e marcou 3 gols pelo time alagoano. O jogador deve chegar a Goiânia nesta quarta-feira (18). Victor Paraíba chega para ser opção ao meio de campo e ataque. No meio, para brigar por espaço com...