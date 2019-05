Esporte Atlético acerta contratação de volante André Castro Volante deixou a Ponte Preta para voltar ao Dragão

O Atlético definiu, na tarde desta terça-feira (14), o retorno do volante André Castro, de 27 anos, ao clube. Ele rescindiu o vínculo com a Ponte Preta, no processo de reformulação do time campineiro, que também disputa a Série B. André Castro já passou pelo Dragão, em 2016, durante o Brasileirão, quando o clube foi rebaixado à Série B. Volante de origem...