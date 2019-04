Esporte Atlético acerta com goleiro e chega a cinco reforços para Série B Goleiro Gustavo, de 26 anos, disputou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo

A diretoria do Atlético acertou a contratação do goleiro Gustavo, de 26 anos, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. O jogador chega ao Dragão por empréstimo, até o fim da temporada. Agora, o técnico Wagner Lopes tem seis opções para a posição. Além do recém-chegado, Kozlinski, Lucas, Wendel, além dos garotos Léo e Gabriel, ambos oriundos das ca...