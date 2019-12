Esporte Atlético 2020: Adson confia em permanência de capitão e se diz pessimista sobre atacante Mandatário rubro-negro avalia situações do zagueiro Gilvan e do atacante Mike, já pensando na próxima temporada

O Atlético conquistou, neste sábado (30), o acesso à elite do futebol brasileiro. Com a 1ª Divisão no calendário em 2020, o Dragão já planeja a próxima temporada, com a reformulação do elenco. O presidente Adson Batista admitu o desejo de permanecer com o zagueiro Gilvan, capitão rubro-negro. "Pela vontade dele, tenho muita esperança na permanência do Gilvan. É um a...