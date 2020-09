Esporte Athletico vence Bahia e respira em luta contra o rebaixamento Furacão salta na classificação do principal torneio nacional, já que a equipe vai para 14 pontos e ocupa temporariamente a décima posição

Quatro vitórias nos últimos quatro jogos da temporada. É esse o retrospecto do Athletico-PR após a vitória neste sábado (26) sobre o Bahia, por 1 a 0, gol de Christian, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado muda a situação do Furacão na classificação do principal torneio nacional, já que a equipe vai para 14 pontos e ocupa tempor...