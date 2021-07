Esporte Athletico-PR x Atlético-GO: desafio ao xará na gelada Curitiba Em jogo vespertino, Dragão e Furacão abrem duelo das oitavas de final na Arena da Baixada

No futebol brasileiro, o Atlético-GO tem como uma das referências o Athletico-PR, clube que já ultrapassou a fronteira de emergente e se consolidou no País com estrutura e títulos importantes. Diante do espelho e referencial, o Furacão, o Dragão decidirá a vaga às quartas de final da Copa do Brasil em dois jogos. O primeiro desafio entre xarás será na tarde desta qua...