Esporte Athletico-PR vence o Flamengo, e cariocas se distanciam do líder Inter Os donos da casa abriram o placar com Abner, mas viram os rubro-negros empataram com Gustavo Henrique. Na etapa final, Kayzer deu números finais ao jogo

Em jogo disputado neste domingo (24) na Arena da Baixada, o Athletico venceu o Flamengo por 2 a 1, resultado que deixa os cariocas a cinco pontos do líder Internacional, que empatou por 1 a 1 contra o rival Grêmio. Os donos da casa abriram o placar com Abner, mas viram os rubro-negros empataram com Gustavo Henrique. Na etapa final, Kayzer deu números finais ao jog...