Athletico-PR vence no Rio e piora cenário do Botafogo no Brasileiro

Em uma noite em que o atacante Kayzer se destacou, o Athletico-PR bateu o Botafogo por 2 a 0 nesta quarta (6), no Nilton Santos, no Rio, e complicou ainda mais a situação do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. A vitória do Furacão aconteceu com gols de Kayzer, no primeiro tempo, e Leo Cittadini, na etapa final. Com o resultado, os comandados do técnico Paulo Autuo...