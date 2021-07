Esporte Athletico-PR vence Fortaleza e dorme na liderança do Brasileirão Com o resultado, o Athletico vai aos 19 pontos e agora seca RB Bragantino e o Palmeiras para manter-se na ponta

O Athletico Paranaense venceu o Fortaleza por 2 a 1 e é novo líder do Brasileirão. Em um jogo para lá de movimentado da 9ª rodada, a vitória do time mandante foi construída já nos primeiros minutos, com gols de Terans e Matheus Babi. Na etapa final, o Fortaleza i diminuiu com Torres, mas parou por aí e não conseguiu beliscar um empate. Com o resultado, o Athletico vai ao...