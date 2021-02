Esporte Athletico-PR vence e tira vaga do Sport na Copa Sul-Americana Com o resultado, o Athletico terminou o Brasileiro na nona posição, com 53 pontos, também garantindo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil

O Athletico-PR venceu o Sport por 2 a 0 nesta quinta-feira (25), na Arena da Baixada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Paulo Autuori, com Covid-19, o time paranaense abriu o placar com Nikão e ampliou a vantagem já perto do fim da partida em cabeceio de Léo Cittadini. Com o resultado, o Athletico terminou o Brasileiro na nona posição, com 53 pontos...