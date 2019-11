Esporte Athletico-PR vence CSA em Curitiba e entra no G-6 do Brasileirão Com 46 pontos e sem perder há cinco jogos, o time paranaense saiu do oitavo para o sexto lugar

Mesmo já classificado à Copa Libertadores de 2020 por ter sido Campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR está levando a sério a missão de ficar dentro do G-6 do Brasileirão. O objetivo foi alcançado neste domingo, com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o CSA, na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 30ª rodada. Com 46 pontos e sem perder há cinco jo...