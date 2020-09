Esporte Athletico-PR vence Colo-Colo com dois gols contra e encaminha classificação Com a vitória, o Athletico chegou a nove pontos e é líder isolado do grupo C. Já o Colo-Colo permanece com seis, na segunda posição

O Athletico-PR venceu o Colo-Colo por 2 a 0 nesta quarta-feira (23), pela quarta rodada pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo foi realizado na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O time rubro-negro construiu a vantagem no placar com apenas 13 minutos de jogo, com dois gols contra, marcados por Felipe Campos e Suazo. A equipe da casa ainda teve v...