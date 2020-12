Esporte Athletico-PR vence Bragantino e se afasta da zona de rebaixamento Partida foi marcada pela eficiência do Furacão e o volume de jogo do RB Bragantino

Buscando a permanência na 1ª Divisão, Red Bull Bragantino e Athletico-PR se enfrentaram neste domingo (20), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o triunfo ficou por conta dos visitantes, que venceram por 1 a 0, gol do atacante Renato Kayzer. A partida foi marcada pela eficiência do Athletico e o volume de jogo do RB Bragantino. O time da casa conseg...