Esporte Athletico-PR supera 'ressaca' da Recopa e vence o Fluminense em Curitiba Furacão vinha de duas derrotas consecutivas na competição, mas se reabilitou contra o Flu e chegou aos seis pontos no Brasileirão

Três dias após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana - perdeu a decisão para o River Plate-ARG -, o Athletico-PR venceu o Fluminense por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (2). O time vinha de duas derrotas consecutivas na competição. Com o resultado, o Athletico-PR deixou as últimas posições e ...