Athletico-PR sofre, mas derrota Peñarol na estreia do Grupo C da Libertadores

Foi difícil, mas o Athletico-PR estreou com vitória na Copa Libertadores, ao derrotar o Peñarol, por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado foi importante, pois o time paranaense vai jogar as duas próximas rodadas do Grupo C fora de casa, diante do Colo-Colo, em Santiago (Chile), e Jorge Wilstermann, em Cochabamba (Bolívia). O Athle...