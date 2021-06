Esporte Athletico-PR segura Grêmio, vence fora e mantém 100% de aproveitamento O Athletico acumula vitórias contra América-MG, Juventude e agora Grêmio

O Athletico-PR venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Neste domingo(13), o time dominou o Grêmio em Porto Alegre e fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo. Com isto, o clube segue com 100% de aproveitamento no início do Brasileirão. Por outro lado, a equipe gremista continua sem vitórias no campeonato. Matheus Babi marcou o gol da partida na Arena do Grêmio. O lanc...